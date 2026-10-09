Девушка из Мудрика рассказала американцам о войне в Украине

Американская блогерша Джордин Джонс, которую связывают с футболистом Михаилом Мудриком, опубликовала видеообращение к своей многомиллионной аудитории в TikTok. Она рассказала о последствиях войны для украинцев и призвала мир не забывать об Украине.

Джонс призналась, что в начале года почти ничего не знала о войне, а в США, по её словам, недостаточно говорят о том, что переживают украинцы.

Блогерша рассказала, что установила на телефон уведомления о воздушных тревогах в Украине, чтобы лучше понимать реалии жизни под постоянной угрозой обстрелов.

Она также обратила внимание на ограничения, с которыми сталкиваются украинцы из-за войны. В частности, упомянула о невозможности пользоваться авиаперелетами и длительных поездках на автобусах за границу.

Джонс подчеркнула, что украинцы вынуждены прятаться в укрытиях вместо того, чтобы спокойно спать в своих кроватях. По её словам, пережитое изменило её взгляды на жизнь и заставило больше ценить безопасность.

В заключение блогер призвала не забывать об Украине, сочувствовать людям, страдающим от войны, и не воспринимать мирную жизнь как нечто само собой разумеющееся.

Источник: Zorya Londonsk (X)

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