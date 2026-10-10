«Боруссия» упустила победу над «Вердером» после 88-й минуты — Interia Sport

В Дортмунде, Германия, «Боруссия» сыграла вничью 2:2 с «Вердером» в матче Бундеслиги, хотя до 88-й минуты вела со счётом 2:0. За последние 12 минут команды забили четыре мяча, а дортмундцы потеряли первые очки в текущем сезоне чемпионата.

Преимущество хозяев до концовки

Вперёд «Боруссию» вывели Даниэль Свенссон и Нико Шлоттербек. По данным Interia Sport, хозяева владели мячом 69% времени и нанесли 21 удар, девять из которых пришлись в створ ворот. У «Вердера» было 11 ударов, четыре из них — в створ ворот.

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Первая голевая передача Войцика

К одному из голов «Вердера» приложил руку Оскар Войцик. Польский футболист воспользовался ошибкой соперника при розыгрыше мяча, в подкате перехватил его и отдал передачу Людовиту Рейсу. Рейс пробежал между двумя соперниками и примерно с 20 метров пробил рядом с правой штангой ворот Грегора Кобеля.

Эта голевая передача стала для Войцика первой в Бундеслиге. Команды вновь сыграют в Дортмунде 27 октября — во втором раунде Кубка Германии.

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