W Dortmundzie w Niemczech Borussia zremisowała 2:2 z Werderem w meczu Bundesligi, choć do 88. minuty prowadziła 2:0. W ciągu ostatnich 12 minut drużyny strzeliły cztery gole, a dortmundczycy stracili pierwsze punkty w obecnym sezonie ligowym.

Przewaga gospodarzy do końcówki

Na prowadzenie Borussię wyprowadzili Daniel Svensson i Nico Schlotterbeck. Według Interia Sport gospodarze byli przy piłce przez 69% czasu i oddali 21 strzałów, z których dziewięć było celnych. Werder oddał 11 strzałów, w tym cztery celne.

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Pierwsza asysta Wójcika

Przy jednym z goli Werderu udział miał Oskar Wójcik. Polski piłkarz wykorzystał błąd rywala przy rozegraniu piłki, przechwycił ją wślizgiem i podał do Ludovita Reisa. Reis przebiegł między dwoma rywalami i z około 20 metrów uderzył tuż przy prawym słupku bramki Gregora Kobela.

Ta asysta była pierwszą Wójcika w Bundeslidze. Drużyny zagrają ponownie w Dortmundzie 27 października — w drugiej rundzie Pucharu Niemiec.

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