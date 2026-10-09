В Хеверле, Бельгия, женская сборная Польши проиграла команде Бельгии со счётом 0:1 в первом матче полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира. Единственный гол на 45+3-й минуте забила бельгийская футболистка Елена Донт. Об этом сообщает Interia Sport.

Два пенальти в матче

На 33-й минуте бельгийки получили право на пенальти. Тесса Вулларт пробивала с 11-метровой отметки, но вратарь сборной Польши Кинга Шемик угадала направление удара и отразила мяч.

До перерыва хозяйки поля выглядели несколько сильнее, хотя возможности забить были у обеих команд. На третьей добавленной к первому тайму минуте Донт вышла один на один с Шемик, дождалась движения голкипера и поразила ворота.

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Пайор не реализовала пенальти

После перерыва польская команда действовала активнее и на 57-й минуте получила шанс сравнять счёт. Нападающая «Барселоны» Эва Пайор исполняла пенальти, однако не реализовала его.

Польша завершила групповой этап отбора на последнем месте, набрав одно очко, однако сохранила возможность выйти на чемпионат мира через плей-офф. Ответный матч против Бельгии польская команда проведёт на своём поле через четыре дня.

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