W Heverlee w Belgii reprezentacja Polski kobiet przegrała z Belgią 0:1 w pierwszym meczu półfinału baraży eliminacji mistrzostw świata. Jedynego gola w 45+3. minucie zdobyła belgijska piłkarka Elena Dhont. Informuje o tym Interia Sport.

Dwa rzuty karne w meczu

W 33. minucie Belgijki otrzymały prawo do rzutu karnego. Tessa Wullaert strzelała z jedenastego metra, ale bramkarka reprezentacji Polski Kinga Szemik odgadła kierunek strzału i obroniła piłkę.

Przed przerwą gospodynie wyglądały nieco lepiej, choć okazje do zdobycia bramki miały obie drużyny. W trzeciej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Dhont wyszła sam na sam z Szemik, zaczekała na ruch bramkarki i trafiła do siatki.

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Pajor nie wykorzystała rzutu karnego

Po przerwie polska drużyna grała aktywniej i w 57. minucie otrzymała szansę na wyrównanie. Napastniczka Barcelony Ewa Pajor wykonywała rzut karny, jednak go nie wykorzystała.

Polska zakończyła fazę grupową eliminacji na ostatnim miejscu z jednym punktem, lecz zachowała możliwość awansu na mistrzostwa świata przez baraże. Rewanżowy mecz z Belgią polska drużyna rozegra u siebie cztery dni później.

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