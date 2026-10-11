Ukraiński zawodnik Witalij Jakymenko obronił tytuł KSW w wadze koguciej do 61,2 kg, pokonując Wenezuelczyka Marcella Morellego na gali XTB KSW 122 w Rzeszowie w Polsce. W piątej rundzie Jakymenko zastosował dźwignię na kolano, po której rywal się poddał. Poinformował o tym Interia Sport.

Walka trwała do piątej rundy

Jakymenko aktywnie rozpoczął pojedynek i w pierwszej rundzie atakował Morellego, który przez pewien czas był zamroczony. Walka przeniosła się do parteru, gdzie Wenezuelczyk musiał bronić się przed ciosami mistrza.

W drugiej rundzie Morelli zaczął precyzyjniej pracować w stójce i zadał Jakymence kilka celnych ciosów, jednak nie zdołał przed czasem zakończyć starcia. Pod koniec trzeciej pięciominutowej rundy Ukrainiec trafił rywala w twarz, po czym Morelli zaczął krwawić. W czwartej rundzie Jakymenko przeniósł walkę do parteru i przejął inicjatywę.

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Pierwsza obrona tytułu

Dla Jakymenki była to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa KSW. Kilka miesięcy wcześniej odebrał tytuł Polakowi Sebastianowi Przybyszowi. Przed walką z Morellim bilans Ukraińca wynosił 11 zwycięstw i dwie porażki, podczas gdy Wenezuelczyk miał osiem zwycięstw i cztery porażki.

W innych walkach głównej części gali Andrzej Grzebyk pokonał Laida Zerhouniego większością głosów sędziów, Adam Soldaev znokautował Mateusza Makarowskiego, a Wilson Varela zmusił Mariana Ziółkowskiego do poddania się w pierwszej rundzie po dźwigni na łokieć.

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