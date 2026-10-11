Украинский боец Виталий Якименко защитил титул KSW в легчайшем весе до 61,2 кг, победив венесуэльца Марчелло Морелли на турнире XTB KSW 122 в Жешуве, Польша. В пятом раунде Якименко провёл рычаг колена, после которого соперник сдался. Об этом сообщает Interia Sport.

Бой продолжался до пятого раунда

Якименко активно начал поединок и в первом раунде атаковал Морелли, который некоторое время был ошеломлён. Бой перешёл в партер, где венесуэльцу пришлось защищаться от ударов чемпиона.

Во втором раунде Морелли стал точнее работать в стойке и нанёс несколько точных ударов по Якименко, однако не смог досрочно завершить поединок. В конце третьей пятиминутки украинец попал сопернику в лицо, после чего у Морелли пошла кровь. В четвёртом раунде Якименко перевёл бой в партер и перехватил инициативу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Первая защита титула

Для Якименко это была первая защита чемпионского пояса KSW. Несколькими месяцами ранее он отобрал титул у поляка Себастьяна Пшибыша. До боя с Морелли рекорд украинца составлял 11 побед и два поражения, тогда как венесуэлец имел восемь побед и четыре поражения.

В других поединках основной части турнира Анджей Гжебык победил Лаида Зерхуни большинством судейских голосов, Адам Солдаев нокаутировал Матеуша Макаровского, а Вилсон Варела заставил Мариана Зёлковского сдаться в первом раунде после рычага локтя.

Читай нас в