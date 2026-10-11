乌克兰选手维塔利·亚基缅科在波兰热舒夫举行的XTB KSW 122赛事中击败委内瑞拉选手马尔切洛·莫雷利，成功卫冕KSW最轻量级、61.2公斤以下级别冠军头衔。第五回合中，亚基缅科施展膝关节技，对手随即认输。据Interia Sport报道。

比赛持续至第五回合

亚基缅科在比赛开始后积极进攻，并在第一回合攻击莫雷利，后者一度被打得发懵。比赛转入地面缠斗，委内瑞拉选手不得不防守冠军的击打。

第二回合中，莫雷利在站立状态下的进攻变得更加精准，数次有效击中亚基缅科，但未能提前结束比赛。第三个五分钟回合接近尾声时，这名乌克兰选手击中对手面部，莫雷利随后流血。第四回合，亚基缅科将比赛带入地面缠斗并重新掌握主动。

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首次卫冕

这是亚基缅科首次卫冕KSW冠军金腰带。几个月前，他从波兰选手塞巴斯蒂安·普日比什手中夺得该头衔。与莫雷利比赛前，这名乌克兰选手的战绩为11胜2负，而委内瑞拉选手的战绩为8胜4负。

在赛事主赛部分的其他比赛中，安杰伊·格热比克以多数裁判票击败莱德·泽尔胡尼，亚当·索尔达耶夫击倒马泰乌什·马卡罗夫斯基，威尔逊·瓦雷拉则在第一回合以肘关节技迫使马里安·焦乌科夫斯基认输。

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