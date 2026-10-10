Fallon Sherrock i Gemma Hayter wywalczyły awans na mistrzostwa świata PDC 2027 po sobotnich turniejach Women’s Series w Wigan. Sherrock zapewniła sobie miejsce w najlepszej piątce rankingu serii, a Hayter uzyskała kwalifikację dzięki awansowi do finału Event 22.

Kwalifikacja do Alexandra Palace

Dla Sherrock nadchodzące mistrzostwa świata będą siódmym występem w tym turnieju. Została pierwszą i nadal jedyną kobietą, która wygrywała mecze mistrzostw świata w Alexandra Palace: Sherrock pokonała Teda Evettsa i Mensura Suljovicia, po czym przegrała z Chrisem Dobeyem.

Hayter dotarła do trzeciego finału w sezonie i po raz drugi zagra na mistrzostwach świata. W swoim debiucie na mistrzostwach świata przegrała z Joshem Rockiem, ale wygrała jednego seta. W 2026 roku Hayter zdobyła również tytuł WDF World Masters oraz odniosła pierwsze zwycięstwo w Women’s World Matchplay, informuje Sky Sports.

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Dwa tytuły Beau Greaves

Beau Greaves wygrała oba sobotnie turnieje w Wigan. W finale Event 21 pokonała Vicky Pruim 5:3, a w półfinale rozgromiła Fallon Sherrock 5:0. W ćwierćfinale przeciwko Rian O’Sullivan Greaves uzyskała średnią przekraczającą 101.

W finale Event 22 Greaves pokonała Hayter takim samym wynikiem 5:3. Był to jej 61. tytuł w Women’s Series — rekordowy wynik w tej serii. Wcześniej w tym turnieju odrobiła straty ze stanu 1:3 w meczu z Lisą Ashton, która miała kilka okazji, by zakończyć spotkanie na swoją korzyść.

Wraz z Sherrock, Hayter i Greaves w mistrzostwach świata w Alexandra Palace wystąpi Lisa Ashton. Vicky Pruim prowadzi w walce o ostatnie miejsce kwalifikacyjne poprzez ranking PDC Women’s Series przed kończącymi sezon turniejami Events 23–24.

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