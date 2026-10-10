Шеррок и Хейтер квалифицировались на чемпионат мира PDC 2027 — Sky Sports News
Фэллон Шеррок и Джемма Хейтер завоевали путёвки на чемпионат мира PDC 2027 после субботних турниров Women’s Series в Уигане. Шеррок гарантировала себе место в пятёрке лучших рейтинга серии, а Хейтер обеспечила квалификацию выходом в финал Event 22.
Квалификация в «Александра-палас»
Для Шеррок предстоящий чемпионат мира станет седьмым участием в турнире. Она стала первой и остаётся единственной женщиной, побеждавшей в матчах чемпионата мира в «Александра-палас»: Шеррок обыграла Теда Эветтса и Менсура Сульовича, после чего уступила Крису Доби.
Хейтер вышла в третий финал сезона и во второй раз сыграет на чемпионате мира. На дебютном чемпионате мира она проиграла Джошу Року, однако выиграла один сет. В 2026 году Хейтер также завоевала титул WDF World Masters и одержала первую победу на Women’s World Matchplay, сообщает Sky Sports.
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Два титула Бо Гривз
Бо Гривз выиграла оба субботних турнира в Уигане. В финале Event 21 она победила Вики Прюим со счётом 5:3, а в полуфинале разгромила Фэллон Шеррок — 5:0. В четвертьфинале против Риан О’Салливан Гривз показала средний результат более 101.
В финале Event 22 Гривз с тем же счётом 5:3 обыграла Хейтер. Это был её 61-й титул в Women’s Series — рекордный показатель в серии. Ранее в этом турнире она отыгралась со счёта 1:3 в матче против Лизы Эштон, у которой было несколько возможностей завершить игру в свою пользу.
Вместе с Шеррок, Хейтер и Гривз на чемпионате мира в «Александра-палас» выступит Лиза Эштон. Вики Прюим лидирует в борьбе за последнюю квалификационную путёвку через рейтинг PDC Women’s Series перед заключительными турнирами сезона Events 23–24.