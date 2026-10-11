Hiszpania pokonała USA 2:0 w kobiecym meczu towarzyskim — The Guardian

Reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej kobiet pokonała USA 2:0 w meczu towarzyskim na Audi Field w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Hiszpanki strzeliły oba gole w pierwszych 14 minutach spotkania: w trzeciej minucie trafiła Patri Guijarro, a w 14. minucie prowadzenie zespołu podwyższyła Eva Navarro.

Jak informuje The Guardian, Guijarro oddała strzał z dystansu, z około 20 jardów, po stracie piłki przez rywalki. Drugi gol był efektem akcji Salmy Paralluelo lewą stroną: podała ona do niepilnowanej Navarro, która trafiła za pierwszym kontaktem.

Niewykorzystany rzut karny USA

Amerykańska drużyna po przerwie grała bardziej uporządkowanie i nie pozwoliła Hiszpanii oddać ani jednego celnego strzału w drugiej połowie. W 53. minucie Sophia Wilson zdobyła bramkę, jednak po analizie wideo gol anulowano z powodu spalonego. Później bramkarka Hiszpanii Nanclares obroniła próbę Trinity Rodman po dośrodkowaniu Alyssy Thompson.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W 67. minucie USA otrzymały rzut karny: Wilson wywalczyła go po faulu Natalii Ramos w polu karnym. Jedenastkę wykonywała 17-letnia Lily Yohannes, ale Nanclares obroniła jej strzał. Wcześniej Yohannes nie wykonywała rzutu karnego przez cztery sezony w Ajaksie i OL Lyonnes.

Powroty zawodniczek i czerwona kartka

W drugiej połowie w barwach USA zagrały również Mallory Swanson i Ashley Sanchez, które wróciły na boisko po długich przerwach. Dla Swanson był to pierwszy mecz od 710 dni po przerwie związanej z narodzinami dziecka, natomiast Sanchez po raz pierwszy zagrała w reprezentacji od października 2023 roku.

W doliczonym czasie gry Hiszpania została z dziesięcioma zawodniczkami: Athenea del Castillo otrzymała czerwoną kartkę za ciągnięcie rywalki za włosy. Drużyny rozegrają kolejny mecz towarzyski we wtorek w Chester w Pensylwanii.

Czytaj nas na