西班牙女足友谊赛2比0击败美国队——《卫报》

西班牙女子国家足球队在美国华盛顿的奥迪球场举行的一场友谊赛中以2比0击败美国队。西班牙队在比赛前14分钟内攻入两球：帕特里·吉哈罗在第3分钟破门，埃娃·纳瓦罗在第14分钟将球队领先优势扩大。

据《卫报》报道，吉哈罗在对手丢球后从约20码外远射得分。第二个进球来自萨尔玛·帕拉略埃洛在左路的进攻：她将球传给无人盯防的纳瓦罗，后者一脚破门。

美国队罚失点球

美国队在中场休息后踢得更有条理，并且没有让西班牙队在下半场完成一次射正。第53分钟，索菲娅·威尔逊破门，但经视频回看后，进球因越位被取消。随后，西班牙门将南克拉雷斯在阿莉莎·汤普森低平球传中后，扑出了特里尼蒂·罗德曼的射门。

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第67分钟，美国队获得点球：威尔逊在禁区内被娜塔莉娅·拉莫斯犯规，为球队赢得点球。17岁的莉莉·约哈内斯主罚，但南克拉雷斯扑出了她的射门。在此之前，约哈内斯在阿贾克斯和OL Lyonnes效力的四个赛季中从未主罚过点球。

球员回归与红牌

下半场，马洛里·斯旺森和阿什莉·桑切斯也代表美国队出场，她们在长期休战后重返赛场。对斯旺森而言，这是她因生育孩子而休战后710天来的首场比赛；桑切斯则自2023年10月以来首次代表国家队出场。

补时阶段，西班牙队少一人作战：阿特内娅·德尔卡斯蒂略因拉扯对手头发被出示红牌。两队将于周二在宾夕法尼亚州切斯特再进行一场友谊赛。

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