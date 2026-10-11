Женская сборная Испании по футболу обыграла США со счетом 2:0 в товарищеском матче на Audi Field в Вашингтоне, США. Испанки забили оба мяча в первые 14 минут встречи: на третьей минуте отличилась Патри Гихарро, а на 14-й преимущество команды удвоила Ева Наварро.

Как сообщает The Guardian, Гихарро нанесла дальний удар примерно с 20 ярдов после потери мяча соперницами. Второй гол стал следствием атаки Сальмы Паральюэло по левому флангу: она отдала передачу на свободную Наварро, которая забила в одно касание.

Нереализованный пенальти США

Американская команда после перерыва действовала более организованно и не позволила Испании нанести ни одного удара в створ во втором тайме. На 53-й минуте София Уилсон забила, однако после видеопросмотра гол отменили из-за офсайда. Позднее вратарь испанок Нанкларес отразила попытку Тринити Родман после прострела Алиссы Томпсон.

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На 67-й минуте США получили право на пенальти: Уилсон заработала его после фола Наталии Рамос в штрафной площади. Удар исполняла 17-летняя Лили Йоханнес, но Нанкларес парировала ее попытку. До этого Йоханнес не пробивала пенальти на протяжении четырех сезонов в «Аяксе» и OL Lyonnes.

Возвращение игроков и удаление

Во втором тайме за США также сыграли Мэллори Суонсон и Эшли Санчес, вернувшиеся на поле после длительных перерывов. Для Суонсон это был первый матч за 710 дней после паузы, связанной с рождением ребенка, а Санчес впервые сыграла за национальную команду с октября 2023 года.

В компенсированное время Испания осталась вдесятером: Атена дель Кастильо получила красную карточку за то, что тянула соперницу за волосы. Команды проведут повторный товарищеский матч во вторник в Честере, штат Пенсильвания.

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