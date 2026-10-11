Іспанія перемогла США 2:0 у жіночому товариському матчі — The Guardian

Жіноча збірна Іспанії з футболу обіграла США з рахунком 2:0 у товариському матчі на Audi Field у Вашингтоні, США. Іспанки забили обидва м’ячі в перші 14 хвилин зустрічі: на третій хвилині відзначилася Патрі Гіхарро, а на 14-й перевагу команди подвоїла Ева Наварро.

Як повідомляє The Guardian, Гіхарро завдала дальнього удару приблизно з 20 ярдів після втрати м’яча суперницями. Другий гол став наслідком атаки Сальми Паральюело лівим флангом: вона віддала передачу на вільну Наварро, яка влучила в один дотик.

Нереалізований пенальті США

Американська команда після перерви діяла організованіше та не дозволила Іспанії завдати жодного удару в площину воріт у другому таймі. На 53-й хвилині Софія Вілсон забила, однак після відеоперегляду гол скасували через офсайд. Згодом воротарка іспанок Нанкларес відбила спробу Трініті Родман після прострілу Алісси Томпсон.

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На 67-й хвилині США отримали право на пенальті: Вілсон заробила його після фолу Наталії Рамос у штрафному майданчику. Удар виконувала 17-річна Лілі Йоханнес, але Нанкларес парирувала її спробу. До цього Йоханнес не пробивала пенальті за чотири сезони в «Аяксі» та OL Lyonnes.

Повернення гравчинь і вилучення

У другому таймі за США також зіграли Меллорі Свонсон та Ешлі Санчес, які повернулися на поле після тривалих перерв. Для Свонсон це був перший матч за 710 днів після паузи, пов’язаної з народженням дитини, а Санчес уперше зіграла за національну команду з жовтня 2023 року.

У компенсований час Іспанія залишилася вдесятьох: Атена дель Кастільйо отримала червону картку за тягнення суперниці за волосся. Команди проведуть повторний товариський матч у вівторок у Честері, штат Пенсильванія.

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