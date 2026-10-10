Гурнік Забже переміг Ягеллонію 3:1 і повернувся в лідери — Interia Sport

У Білостоці, Польща, «Гурнік» Забже обіграв «Ягеллонію» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Екстракляси та повернувся на перше місце турнірної таблиці. Після першого тайму команди не забили жодного гола.

Два голи за сім хвилин

Після перерви гості відкрили рахунок на 51-й хвилині: Ярослав Кубицький відправив м’яч у ворота з близької відстані. На 58-й хвилині Сондре Лісет подвоїв перевагу «Гурніка» після того, як м’яч опинився в нього після вибиття захисника «Ягеллонії» Бернардо Вітала.

Господарі скоротили відставання на 67-й хвилині завдяки точному удару Хесуса Імаса з гострого кута. На 74-й хвилині Імас забив вдруге, однак арбітр Войцех Мич після перегляду VAR скасував взяття воріт через фол Андерса Клінге під час перехоплення, з якого почалася атака.

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Гол у компенсований час

Наприкінці гри арбітр призупинив матч через задимлення на стадіоні. Останній гол забив Кацпер Урбанський, який вийшов на заміну: це сталося на 104-й хвилині, тобто на 14-й доданій хвилині другого тайму. За даними Interia Sport, «Ягеллонія» після цієї поразки посідає десяте місце в чемпіонаті.

Для «Ягеллонії» це був перший із шести матчів без тренера Адріана Семенця на лаві запасних. Наставник команди відбуває дискваліфікацію та стежив за грою з трибун, а командою керував його асистент Миколай Лучак.

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