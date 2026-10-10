扎布热戈尔尼克3比1击败雅盖隆尼亚并重返榜首 — Interia Sport

在波兰比亚韦斯托克，扎布热戈尔尼克在波兰足球甲级联赛第10轮以3比1击败雅盖隆尼亚，重返积分榜首位。上半场两队均未取得进球。

七分钟内两粒进球

下半场开始后，客队在第51分钟率先破门：雅罗斯瓦夫·库比茨基近距离将球送入球门。第58分钟，在雅盖隆尼亚后卫贝尔纳多·维塔尔解围后皮球来到他脚下，松德雷·利塞特将戈尔尼克的领先优势扩大。

主队在第67分钟凭借赫苏斯·伊马斯从小角度的精准射门缩小比分差距。第74分钟，伊马斯第二次破门，但主裁判沃伊切赫·梅奇在观看VAR后，因安德斯·克林格在发动此次进攻的拦截过程中犯规，取消了该进球。

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补时进球

比赛临近结束时，裁判因球场内烟雾弥漫而暂停比赛。替补登场的卡茨佩尔·乌尔班斯基打入最后一球：进球发生在第104分钟，即下半场补时第14分钟。据Interia Sport报道，雅盖隆尼亚在这场失利后排名联赛第十。

对雅盖隆尼亚而言，这是连续六场没有主教练阿德里安·谢米涅茨坐镇替补席的比赛中的第一场。这位主帅正在执行禁赛处罚，在看台上观看比赛，由其助理教练米科瓦伊·武恰克指挥球队。

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