W Białymstoku, w Polsce, Górnik Zabrze pokonał Jagiellonię 3:1 w meczu 10. kolejki Ekstraklasy i wrócił na pierwsze miejsce w tabeli. Po pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdobyła gola.

Dwa gole w siedem minut

Po przerwie goście otworzyli wynik w 51. minucie: Jarosław Kubicki skierował piłkę do bramki z bliskiej odległości. W 58. minucie Sondre Liseth podwoił przewagę Górnika po tym, jak piłka trafiła do niego po wybiciu obrońcy Jagiellonii Bernardo Vitala.

Gospodarze zmniejszyli straty w 67. minucie dzięki precyzyjnemu uderzeniu Jesúsa Imaza z ostrego kąta. W 74. minucie Imaz zdobył drugiego gola, jednak sędzia Wojciech Myć po analizie VAR anulował bramkę z powodu faulu Andersa Klingego podczas przechwytu, od którego rozpoczęła się akcja.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gol w doliczonym czasie gry

Pod koniec spotkania sędzia przerwał mecz z powodu zadymienia na stadionie. Ostatniego gola zdobył rezerwowy Kacper Urbański: stało się to w 104. minucie, czyli w 14. minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Według Interia Sport, Jagiellonia po tej porażce zajmuje dziesiąte miejsce w mistrzostwach.

Dla Jagiellonii był to pierwszy z sześciu meczów bez trenera Adriana Siemieńca na ławce rezerwowych. Szkoleniowiec odbywa karę dyskwalifikacji i oglądał spotkanie z trybun, a zespołem kierował jego asystent Mikołaj Łuczak.

Czytaj nas na