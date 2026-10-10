В Белостоке, Польша, «Гурник» Забже обыграл «Ягеллонию» со счётом 3:1 в матче 10-го тура Экстраклясы и вернулся на первое место в турнирной таблице. После первого тайма команды не забили ни одного гола.

Два гола за семь минут

После перерыва гости открыли счёт на 51-й минуте: Ярослав Кубицкий отправил мяч в ворота с близкого расстояния. На 58-й минуте Сондре Лисет удвоил преимущество «Гурника» после того, как мяч оказался у него после выноса защитника «Ягеллонии» Бернардо Витала.

Хозяева сократили отставание на 67-й минуте благодаря точному удару Хесуса Имаса с острого угла. На 74-й минуте Имас забил во второй раз, однако арбитр Войцех Мыть после просмотра VAR отменил взятие ворот из-за фола Андерса Клинге во время перехвата, с которого началась атака.

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Гол в компенсированное время

В конце игры арбитр приостановил матч из-за задымления на стадионе. Последний гол забил вышедший на замену Кацпер Урбаньский: это произошло на 104-й минуте, то есть на 14-й добавленной минуте второго тайма. По данным Interia Sport, «Ягеллония» после этого поражения занимает десятое место в чемпионате.

Для «Ягеллонии» это был первый из шести матчей без тренера Адриана Семенца на скамейке запасных. Наставник команды отбывает дисквалификацию и следил за игрой с трибун, а командой руководил его ассистент Миколай Лучак.

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