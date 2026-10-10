W Warszawie, w Polsce, trener krakowskiej Wisły Mariusz Jop skrytykował decyzję Legii o zamknięciu sektora gości na swoim stadionie do końca roku. Z tego powodu kibice krakowskiej drużyny nie będą mogli uczestniczyć w meczu Ekstraklasy z warszawskim klubem, zaplanowanym na niedzielę, 11 października, o godz. 20:15. Poinformował o tym Interia Sport.

Zamknięty sektor dla gości

Według portalu Legia tłumaczyła zamknięcie sektora gości presją ze strony warszawskiego Zarządu Zieleni i stołecznej policji. Obie instytucje początkowo oświadczyły, że nie wydały takiej rekomendacji. Później, jak informuje Interia Sport, poparły stanowisko warszawskiego klubu, a decyzja weszła w życie za zgodą Ekstraklasy.

Jop stwierdził, że kluby nie powinny szukać prawnych sposobów na niedopuszczenie kibiców rywala. Jego zdaniem piłkę nożną rozgrywa się po to, by obie drużyny miały wsparcie swoich sympatyków, a przepisy przewidują przeznaczenie dla gości 5% pojemności stadionu.

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Różne stanowiska trenerów

Trener Wisły nazwał poszukiwanie luk prawnych niewłaściwym kierunkiem dla środowiska piłkarskiego. Odpowiadając na pytanie, czy uważa działania najbliższego rywala za nieuczciwe wobec klubu i jego kibiców, Jop zgodził się z taką oceną. Powiedział również, że jego zdaniem sytuacja narusza niezbędną symetrię w organizacji meczu i dostępie fanów do stadionu.

Trener Legii Marek Papszun ze swojej strony zakwestionował znaczenie braku kibiców gości dla gry Wisły na wyjeździe. Przytoczył statystyki ostatnich czterech wyjazdowych meczów krakowskiej drużyny: ani jednego zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Papszun zaznaczył, że jego zdaniem brak fanów byłby bardziej odczuwalny dla drużyny grającej u siebie.

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