Pietuszewski dał Porto zwycięstwo nad Marítimo — Interia Sport

W Portugalii FC Porto pokonało Marítimo 2:1 w meczu ósmej kolejki mistrzostw. Decydującą bramkę w 86. minucie zdobył 18-letni Oskar Pietuszewski, który pojawił się na boisku siedem minut wcześniej. informuje Interia Sport.

Gol po sprawdzeniu VAR

Pietuszewski otrzymał podanie od Jakuba Kiwiora, ograł obrońcę i uderzył w górny róg bramki. Sędziowie sprawdzili sytuację za pomocą VAR i uznali gola: polski piłkarz znajdował się na prawidłowej pozycji z zapasem zaledwie jednego centymetra.

Kiwior i Jan Bednarek rozpoczęli mecz w podstawowym składzie Porto, podczas gdy Pietuszewski początkowo pozostał na ławce rezerwowych. W drugiej połowie trener Francesco Farioli zmienił również w środku pola Varelę, który miał żółtą kartkę, na Rosário.

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Porto odrobiło straty przed przerwą

Marítimo otworzyło wynik w 16. minucie po strzale z dystansu Salaia. Porto wyrównało jeszcze przed przerwą: po ataku prawą flanką i walce w polu karnym Froholdt z bliskiej odległości skierował piłkę do bramki.

Po ośmiu meczach Porto ma maksymalne 24 punkty i prowadzi w tabeli. Zespół broni tytułu mistrza Portugalii, zaznacza publikacja.

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