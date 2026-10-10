Петушевский принес Порту победу над Маритиму — Interia Sport

В Португалии ФК Порту обыграл Маритиму со счетом 2:1 в матче восьмого тура чемпионата. Решающий мяч на 86-й минуте забил 18-летний Оскар Петушевский, вышедший на поле семью минутами ранее. Об этом сообщает Interia Sport.

Гол после проверки VAR

Петушевский получил передачу от Якуба Кивиора, обыграл защитника и пробил в верхний угол ворот. Арбитры просмотрели эпизод с помощью VAR и засчитали гол: польский футболист находился в правильном положении с запасом всего в один сантиметр.

Кивиор и Ян Беднарек начали матч в стартовом составе Порту, тогда как Петушевский сначала остался на скамейке запасных. Во втором тайме тренер Франческо Фариоли также заменил в центре поля Варелу, у которого была желтая карточка, на Росариу.

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Порту отыгрался до перерыва

Маритиму открыл счет на 16-й минуте после дальнего удара Салаи. Порту сравнял счет еще до перерыва: после атаки правым флангом и борьбы в штрафной площади Фрогольдт с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

После восьми матчей у Порту максимальные 24 очка, и он возглавляет турнирную таблицу. Команда защищает титул чемпиона Португалии, отмечает издание.

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