В Пекине, Китай, Ига Швёнтек уступила бельгийке Элизе Мертенс в четвертьфинале теннисного турнира WTA со счётом 6:7 (0), 3:6. Поражение не позволило польской теннисистке сократить отставание от соперниц в сезонной гонке WTA Race за места в WTA Finals, сообщает Interia Sport.

Позиции в сезонной гонке

Перед четвертьфинальным матчем Швёнтек с Мертенс также завершили выступления Каролина Мухова и Элина Свитолина. Победа польки позволила бы ей отыграть 175 очков в борьбе с этими соперницами.

В приведённом изданием рейтинге WTA Race после полуфиналов China Open Швёнтек занимает десятое место с 3799 очками. Девятой идёт Марта Костюк с 3910 баллами, седьмой — Каролина Мухова с 4615 очками, а Элина Свитолина находится на шестой позиции с 5024 баллами.

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Отставание Швёнтек от Свитолиной составляет 1225 очков, от Муховой — 816. В матче с Мертенс бельгийка выполнила больше виннеров, чем Швёнтек, и допустила втрое меньше невынужденных ошибок.

Следующий турнир в Ухане

Швёнтек, Свитолина, Мухова и Костюк сыграют на следующем турнире в Ухане. Все они, по данным Interia Sport, посеяны в первой восьмёрке и начнут выступления со второго круга. Победительница турнира получит 1000 рейтинговых очков.

Швёнтек также заявлена на турнир WTA 500 в Нинбо. Издание отмечает, что её участие в этих соревнованиях может зависеть от того, сможет ли она сократить отставание от Муховой в борьбе за квалификацию на итоговый турнир сезона.

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