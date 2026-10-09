«Филадельфия Севенти Сиксерс» проиграла «Бруклин Нетс» со счётом 108:114 в предсезонном матче НБА, который стал дебютным для Леброна Джеймса в составе команды. 41-летний баскетболист набрал 10 очков, сделал четыре подбора, пять результативных передач и один перехват за 18 минут в первой половине игры, сообщает BBC Sport.

Нужно время для сыгранности

Джеймс сказал, что новым партнёрам нужно время, чтобы сыграться. По его словам, команда всё ещё ищет способы помогать друг другу добиваться успеха на площадке и наилучшим образом дополнять игру партнёров.

Баскетболист назвал этот матч хорошей основой для дальнейшей работы. Вместе с ним на площадку вышли Джоэл Эмбиид, Ви Джей Эджкомб, Тайриз Макси и Джейлен Браун. Браун стал самым результативным игроком, набрав 18 очков.

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Последний контракт в НБА

Джеймс присоединился к «Севенти Сиксерс» в июле. Он заявил, что этот контракт станет для него последним в НБА. Баскетболист является самым результативным игроком в истории лиги и проводит рекордный 24-й сезон в НБА.

За карьеру Джеймс выигрывал титулы со всеми командами НБА, за которые выступал: дважды с «Майами Хит», а также по одному разу с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Этим летом он покинул «Лейкерс» после восьми сезонов в клубе. Джеймс стремится помочь «Севенти Сиксерс» завоевать первый титул НБА за 43 года.

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