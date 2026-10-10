В Бруклине, США, «Атланта Дрим» победила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 85:83 в третьем матче полуфинальной серии WNBA и впервые с 2013 года вышла в финал лиги. Команда из Атланты выиграла серию до трёх побед всухую — 3:0.

Самой результативной в составе «Дрим» стала Энджел Риз, набравшая 22 очка. Райни Ховард добавила 21 очко, а Джордин Канада завершила игру с 19 очками и 11 результативными передачами. Как сообщает The Guardian, «Атланта» играла без Алиши Грэй, второй по результативности баскетболистки команды после Ховард: она пропустила второй матч подряд из-за травмы левой руки.

Преимущество на старте и защита в концовке

В первой четверти «Дрим» реализовали пять из восьми трёхочковых бросков и повели 25:18. Риз набрала 18 очков уже к большому перерыву, после которого у гостей было преимущество 44:39.

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В третьей четверти «Либерти» отыгрались: Брианна Стюарт набрала 10 очков, а Джонквел Джонс — девять. Нью-йоркская команда совершила рывок 17:4 за 3 минуты 42 секунды и вышла вперёд на одно очко после того, как уступала 12 очков. Однако в заключительной четверти «Атланта» позволила соперницам набрать лишь 15 очков. «Либерти» не реализовали 10 из 15 бросков в последние 10 минут, включая шесть из семи попыток с дальней дистанции.

Финальная серия с «Голден Стейт»

Стюарт и Джонс набрали по 26 очков за Нью-Йорк, при этом Джонс также сделала 14 подборов и три блок-шота. Сабрина Ионеску набрала 12 очков, реализовав четыре из 12 бросков с игры. Сезон «Либерти» завершился шестым подряд поражением от «Атланты», включая матчи регулярного чемпионата.

Для «Дрим» это будет четвёртый финал WNBA в истории клуба. Ранее команда проигрывала решающие серии в 2010, 2011 и 2013 годах и до сих пор не завоёвывала чемпионский титул. В финале «Атланта» сыграет с «Голден Стейт Валькириз», которые также прошли полуфинал без поражений. Серия до четырёх побед стартует 17 октября в Сан-Франциско.

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