W Brooklynie w USA Atlanta Dream pokonały New York Liberty 85:83 w trzecim meczu półfinałowej serii WNBA i po raz pierwszy od 2013 roku awansowały do finału ligi. Zespół z Atlanty wygrał serię do trzech zwycięstw 3:0.

Najwięcej punktów dla Dream zdobyła Angel Reese — 22. Rhyne Howard dodała 21 punktów, a Jordin Canada zakończyła mecz z 19 punktami i 11 asystami. Jak podaje The Guardian, Atlanta grała bez Allishy Gray, drugiej najskuteczniejszej koszykarki zespołu po Howard, która opuściła drugi mecz z rzędu z powodu urazu lewej ręki.

Przewaga na początku i obrona pod koniec

W pierwszej kwarcie Dream trafiły pięć z ośmiu rzutów za trzy punkty i objęły prowadzenie 25:18. Reese zdobyła już 18 punktów do przerwy, po której przyjezdne miały przewagę 44:39.

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W trzeciej kwarcie Liberty odrobiły straty: Breanna Stewart zdobyła 10 punktów, a Jonquel Jones — dziewięć. Zespół z Nowego Jorku zaliczył serię 17:4 w 3 minuty i 42 sekundy i wyszedł na jednopunktowe prowadzenie po tym, jak przegrywał różnicą 12 punktów. Jednak w decydującej kwarcie Atlanta pozwoliła rywalkom zdobyć tylko 15 punktów. Liberty nie trafiły 10 z 15 rzutów w ostatnich 10 minutach, w tym sześciu z siedmiu prób z dystansu.

Seria finałowa z Golden State

Stewart i Jones zdobyły po 26 punktów dla Nowego Jorku, przy czym Jones miała także 14 zbiórek i trzy bloki. Sabrina Ionescu zdobyła 12 punktów, trafiając cztery z 12 rzutów z gry. Sezon Liberty zakończył się szóstą z rzędu porażką z Atlantą, uwzględniając mecze sezonu zasadniczego.

Dla Dream będzie to czwarty finał WNBA w historii klubu. Zespół wcześniej przegrał decydujące serie w 2010, 2011 i 2013 roku i wciąż nie zdobył tytułu mistrzowskiego. W finale Atlanta zagra z Golden State Valkyries, które również przeszły przez półfinał bez porażki. Seria do czterech zwycięstw rozpocznie się 17 października w San Francisco.

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