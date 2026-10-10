在美国布鲁克林，亚特兰大梦想队在WNBA半决赛系列赛第三场以85比83击败纽约自由人队，自2013年以来首次晋级联赛总决赛。这支来自亚特兰大的球队以3比0横扫这轮三胜制系列赛。

梦想队得分最高的是安吉尔·里斯，她得到22分。莱恩·霍华德贡献21分，乔丁·加拿大以19分和11次助攻结束比赛。据《卫报》报道，亚特兰大在没有阿莉莎·格雷的情况下出战；格雷是球队仅次于霍华德的第二得分手，因左臂受伤连续缺席第二场比赛。

开局领先与末节防守

第一节，梦想队8次三分出手命中5次，以25比18领先。里斯在半场结束前已经得到18分，中场休息后客队以44比39领先。

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第三节，自由人队追了回来：布里安娜·斯图尔特得到10分，琼奎尔·琼斯得到9分。这支纽约球队在3分42秒内打出17比4的攻势，在一度落后12分后取得1分领先。不过，在最后一节，亚特兰大只让对手得到15分。自由人队在最后10分钟15次投篮中有10次未能命中，其中包括7次远投中的6次。

与金州的总决赛系列赛

斯图尔特和琼斯各为纽约得到26分，琼斯还贡献14个篮板和3次盖帽。萨布丽娜·约内斯库得到12分，12次投篮命中4次。自由人队的赛季以连续第六次输给亚特兰大而结束，其中包括常规赛比赛。

这将是梦想队队史第四次参加WNBA总决赛。该队此前曾在2010年、2011年和2013年输掉决赛系列赛，至今尚未获得冠军。总决赛中，亚特兰大将对阵同样以不败战绩通过半决赛的金州女武神队。这轮四胜制系列赛将于10月17日在旧金山开打。

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