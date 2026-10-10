澳大利亚板球运动员马特·伦肖在德班举行的对阵南非的首场测试赛中，397个球得到190分。他的局数帮助澳大利亚在124分时失去6个三柱门后，以390分结束本局。正如BBC体育报道，这是伦肖时隔9年280天首次在测试赛中取得百分。

伦肖的个人最佳成绩

这名30岁的左手击球手创下了自己在测试板球中的个人最佳成绩。此前，他的最佳成绩是在2017年1月对阵巴基斯坦的比赛中得到184分——那是他在20岁完成首秀后的第四场测试赛。

在今年重返澳大利亚测试队之前，伦肖出战了10场比赛，平均得分为19.41。在对阵南非比赛的第一天，他只有三次将球击至场地边界。在取得前50分期间，他击出的球中有14.2%是进攻性的——这是澳大利亚上位击球手中最低的比例。

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六个三柱门失守后的搭档关系

伦肖与队长帕特·康明斯在搭档中贡献了86分。随后，他主导了与内森·莱昂之间得到134分的搭档关系，莱昂以第十位出场。伦肖更经常主动承担进攻，尤其是为了保护莱昂免受南非快速投球手的冲击，其中包括安里希·诺特耶。

伦肖随后又与乔什·黑兹尔伍德合作得到21分，之后在茶歇后的第一回合被淘汰。南非最成功的投球手是维安·穆尔德，他取得4个三柱门、失68分。澳大利亚本局结束后，南非有22个回合进行回应，并失去了开场击球手瑞安·里克尔顿；他面对三球未得分便被淘汰。

争夺阵容中的位置

伦肖于8月重返澳大利亚测试队，担任开场击球手，取代杰克·韦瑟罗尔德。在德班的比赛中，由于卡梅隆·格林无法出场，他以第五位击球手身份出场。尼克·马丁森与特拉维斯·黑德搭档开场，这是自大卫·华纳退役以来澳大利亚第11对不同的开场组合。

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