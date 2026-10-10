Австралийский крикетист Мэтт Реншоу набрал 190 ранов с 397 мячей в первом тестовом матче против ЮАР в Дурбане. Его иннингс помог Австралии, потерявшей шесть викетов при 124 ранах, завершить иннингс с результатом 390. Как сообщает BBC Sport, это первое тестовое столетие Реншоу за девять лет и 280 дней.

Личный рекорд Реншоу

30-летний леворукий бэтсмен установил личный рекорд в тестовом крикете. Ранее его лучшим результатом были 184 рана в матче против Пакистана в январе 2017 года — это был его четвёртый тест после дебюта в возрасте 20 лет.

До возвращения в тестовую сборную Австралии в этом году Реншоу сыграл 10 матчей и имел средний показатель 19,41. В первый день матча против ЮАР он лишь трижды отправил мяч к границе поля. При наборе первых 50 ранов атакующими были 14,2% его мячей — это самый низкий показатель среди австралийских бэтсменов верхней части порядка.

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Партнёрства после шести потерь

Реншоу вместе с капитаном Пэтом Камминсом добавил 86 ранов в партнёрстве. Затем он контролировал партнёрство на 134 рана с Нейтаном Лайоном, который выходил под десятым номером. Реншоу чаще брал игру на себя, в том числе чтобы защитить Лайона от быстрых боулеров ЮАР, среди которых был Анрих Нортье.

Ещё 21 ран Реншоу добавил вместе с Джошем Хейзлвудом, после чего выбыл в первом овере после чайного перерыва. Самым результативным боулером ЮАР стал Виан Мюлдер — четыре викета за 68 ранов. После завершения австралийского иннингса у ЮАР было 22 овера для ответа, и команда потеряла открывающего бэтсмена Райана Рикелтона, который выбыл без набранных ранов после трёх мячей.

Борьба за место в составе

Реншоу вернули в тестовую сборную Австралии в августе на позицию открывающего бэтсмена вместо Джейка Уэзеролда. В матче в Дурбане он вышел под пятым номером, поскольку Кэмерон Грин не смог сыграть. Ник Мэддинсон открывал иннингс вместе с Трэвисом Хедом, сформировав 11-ю различную пару открывающих бэтсменов Австралии после завершения карьеры Дэвидом Уорнером.

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