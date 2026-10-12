Сборная Украины сменила домашний стадион в Лиге наций на арену в Словакии

Сборная Украины по футболу определилась с местом проведения заключительного домашнего матча в основном раунде Лиги наций сезона 2026/27 против сборной Грузии, который состоится в словацком городе Кошице.

Первые два матча «сине-желтые» принимали в Трнаве, однако из-за продолжающейся российской агрессии национальная команда вынуждена играть за пределами родины, выбрав приграничный регион всего в 97 км от Ужгорода.

Матч пройдет на современной Kosicka futbalova arena вместимостью 12 555 зрителей, построенной в 2018–2023 годах за 22,5 млн евро [около $25,1 млн]. Стадион уже стал привычным для украинского футбола, поскольку после полномасштабного вторжения здесь проводили свои матчи в еврокубках «Днепр-1», «Кривбасс» и «Полесье». После четырёх туров подопечные Андреа Мальдеры имеют в своём активе четыре очка и сохраняют математические шансы побороться за высшие места в группе перед решающими матчами в ноябре.

Источник: «Суспильне Спорт».

Напомним, Украина уступила Венгрии в важном матче Лиги наций.

Швеция обыграла Румынию благодаря голу Дьокереша.

Сборная Польши уступила Боснии и Герцеговине 0:1.

Франция забила Бельгии четыре мяча за 14 минут и выиграла 4:1.

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