Реншоу набрав 190 ранів у першому тесті Австралії проти ПАР — BBC Sport

Австралійський крикетист Метт Реншоу набрав 190 ранів із 397 м’ячів у першому тестовому матчі проти ПАР у Дурбані. Його інінгс допоміг Австралії, яка втратила шість вікетів за 124 рани, завершити інінгс із результатом 390. Як повідомляє BBC Sport, це перше тестове століття Реншоу за дев’ять років і 280 днів.

Особистий рекорд Реншоу

30-річний ліворукий бетсмен встановив особистий рекорд у тестовому крикеті. Раніше його найкращим результатом були 184 рани у матчі проти Пакистану в січні 2017 року — це був його четвертий тест після дебюту у 20-річному віці.

До повернення до тестової збірної Австралії цього року Реншоу зіграв 10 матчів і мав середній показник 19,41. У перший день матчу проти ПАР він лише тричі відправив м’яч до межі поля. Під час набору перших 50 ранів атакувальними були 14,2% м’ячів — найнижчий показник серед австралійських бетсменів верхньої частини порядку.

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Партнерства після шести втрат

Реншоу разом із капітаном Петом Каммінсом додав 86 ранів у партнерстві. Після цього він контролював партнерство на 134 рани з Нейтаном Лайоном, який виходив під десятим номером. Реншоу частіше брав на себе гру, зокрема щоб захистити Лайона від швидкісних боулерів ПАР, серед яких був Анріх Нортьє.

Ще 21 рану Реншоу додав разом із Джошем Гейзлвудом, після чого вибув у першому овері після чайної перерви. Найрезультативнішим боулером ПАР став Віан Мюлдер — чотири вікети за 68 ранів. Після завершення австралійського інінгсу ПАР мала 22 овери для відповіді та втратила відкривального бетсмена Раяна Рікелтона, який вибув без набраних ранів після трьох м’ячів.

Боротьба за місце у складі

Реншоу повернули до тестової збірної Австралії в серпні на позицію відкривального бетсмена замість Джейка Везеролда. У матчі в Дурбані він вийшов п’ятим номером, оскільки Кемерон Грін не зміг зіграти. Нік Меддінсон відкривав інінгс разом із Тревісом Гедом, сформувавши 11-ту різну пару відкривальних бетсменів Австралії після завершення кар’єри Девідом Ворнером.

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