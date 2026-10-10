Australijski krykiecista Matt Renshaw zdobył 190 runów z 397 piłek w pierwszym meczu testowym przeciwko RPA w Durbanie. Jego innings pomógł Australii, która straciła sześć wicketów przy 124 runach, zakończyć innings z wynikiem 390. Jak informuje BBC Sport, jest to pierwsze testowe stulecie Renshawa od dziewięciu lat i 280 dni.

Rekord osobisty Renshawa

30-letni leworęczny batsman ustanowił rekord osobisty w krykiecie testowym. Wcześniej jego najlepszym wynikiem było 184 runy w meczu z Pakistanem w styczniu 2017 roku — był to jego czwarty test po debiucie w wieku 20 lat.

Przed powrotem do australijskiej reprezentacji testowej w tym roku Renshaw rozegrał 10 meczów i osiągał średnią 19,41. W pierwszym dniu meczu z RPA tylko trzy razy posłał piłkę do granicy boiska. Podczas zdobywania pierwszych 50 runów 14,2% jego piłek było ofensywnych — był to najniższy wskaźnik wśród australijskich batsmanów z górnej części kolejności.

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Partnerstwa po sześciu stratach

Renshaw wraz z kapitanem Patem Cumminsem zdobył 86 runów w partnerstwie. Następnie kontrolował partnerstwo warte 134 runy z Nathanem Lyonem, który wychodził na dziesiątej pozycji. Renshaw częściej brał grę na siebie, między innymi aby chronić Lyona przed szybkimi bowlerami RPA, wśród których był Anrich Nortje.

Renshaw dodał jeszcze 21 runów razem z Joshem Hazlewoodem, po czym odpadł w pierwszym overze po przerwie na herbatę. Najskuteczniejszym bowlerem RPA był Wiaan Mulder — cztery wickety za 68 runów. Po zakończeniu australijskiego inningsu RPA miała 22 overy na odpowiedź i straciła otwierającego batsmana Ryana Rickeltona, który odpadł bez zdobycia runa po trzech piłkach.

Walka o miejsce w składzie

Renshaw wrócił do australijskiej reprezentacji testowej w sierpniu na pozycji otwierającego batsmana, zastępując Jake’a Weatheralda. W meczu w Durbanie wyszedł na piątej pozycji, ponieważ Cameron Green nie mógł zagrać. Nick Maddinson otwierał innings wraz z Travisem Headem, tworząc 11. różną parę otwierających Australii od zakończenia kariery przez Davida Warnera.

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