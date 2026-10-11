Kenijski maratończyk Eliud Kipchoge wygrał Maraton w Melbourne w Australii z czasem 2 godziny 9 minut i 10 sekund. 41-letni dwukrotny mistrz olimpijski poprawił poprzedni rekord trasy o dwie sekundy i odniósł pierwsze zwycięstwo w maratonie od trzech lat, informuje The Guardian.

Przyspieszenie po 30. kilometrze

Były australijski zawodowy kolarz Jimmy Whelan dotrzymywał kroku Kipchoge mniej więcej do 30. kilometra. Następnie Kenijczyk zwiększył tempo i jako pierwszy finiszował na stadionie Melbourne Cricket Ground.

Po biegu Kipchoge oświadczył, że jego organizm wciąż jest zdolny rywalizować z młodszym pokoleniem sportowców. Wyjaśnił, że przyspieszył po 30. kilometrze, aby sprawdzić, czy zdoła pobić rekord trasy, i zaznaczył, że ten plan zadziałał.

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Część światowego tournee

Występ w Melbourne był dla Kipchoge debiutem w miejscowym maratonie i jego drugą wizytą w Australii. W 2025 roku zajął dziewiąte miejsce w Maratonie w Sydney.

Według sportowca Maraton w Melbourne był trzecią częścią jego światowego tournee, w ramach którego planuje przebiec maraton na każdym kontynencie, w tym na Antarktydzie. Kipchoge wysoko ocenił również sportową kulturę miasta i wsparcie kibiców.

Drugie miejsce w biegu mężczyzn zajął Australijczyk Thomas Do Canto z czasem 2:10:35, a Jimmy Whelan finiszował na piątej pozycji. Maraton kobiet wygrała Nowozelandka Camilla French z wynikiem 2:28:25.

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