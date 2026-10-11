Кенийский марафонец Элиуд Кипчоге победил на Мельбурнском марафоне в Австралии с результатом 2 часа 9 минут 10 секунд. 41-летний двукратный олимпийский чемпион превзошёл предыдущий рекорд трассы на две секунды и одержал первую победу в марафоне за три года, сообщает The Guardian.

Рывок после 30-го километра

Бывший австралийский профессиональный велогонщик Джимми Уилан держался вместе с Кипчоге примерно до 30-го километра. После этого кениец увеличил темп и финишировал первым на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд».

После забега Кипчоге заявил, что его организм всё ещё способен соревноваться с более молодым поколением спортсменов. Он объяснил, что ускорился после 30-го километра, чтобы проверить, сможет ли обновить рекорд трассы, и отметил, что этот план сработал.

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Часть мирового тура

Выступление в Мельбурне стало для Кипчоге дебютом на местном марафоне и его вторым визитом в Австралию. В 2025 году он занял девятое место на Сиднейском марафоне.

По словам спортсмена, Мельбурнский марафон стал третьей частью его мирового тура, в рамках которого он планирует пробежать марафон на каждом континенте, в том числе в Антарктиде. Кипчоге также высоко оценил спортивную культуру города и поддержку зрителей.

Второе место в мужском забеге занял австралиец Томас До Канто с результатом 2:10:35, а Джимми Уилан финишировал пятым. В женском марафоне победила новозеландка Камилла Френч с результатом 2:28:25.

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