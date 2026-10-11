肯尼亚马拉松运动员埃利乌德·基普乔格以2小时9分10秒的成绩赢得澳大利亚墨尔本马拉松冠军。这位41岁的两届奥运冠军将此前的赛事纪录提高了两秒，并取得了三年来的首场马拉松胜利，据《卫报》报道。

30公里后加速冲刺

前澳大利亚职业自行车运动员吉米·惠兰与基普乔格并肩跑至约30公里处。此后，这位肯尼亚人加快了速度，并在墨尔本板球场率先冲过终点。

赛后，基普乔格表示，他的身体仍能够与更年轻一代的运动员竞争。他解释说，自己在30公里后加速，是为了检验能否刷新赛事纪录，并指出这一计划奏效了。

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世界巡回赛的一部分

墨尔本站是基普乔格首次参加当地马拉松，也是他第二次到访澳大利亚。2025年，他在悉尼马拉松中排名第九。

这名运动员表示，墨尔本马拉松是其世界巡回赛的第三站；他计划在每个大洲跑一场马拉松，其中包括南极洲。基普乔格还高度评价了这座城市的体育文化和观众的支持。

澳大利亚选手托马斯·多坎托以2:10:35的成绩获得男子比赛第二名，吉米·惠兰排名第五。新西兰选手卡米拉·弗伦奇以2:28:25的成绩赢得女子马拉松冠军。

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