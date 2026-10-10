阿森纳在酋长球场举行的英超比赛中以2比1击败利兹联，在先失球后完成逆转。布鲁诺·吉马良斯在第70分钟打入制胜球，他在此之前7分钟替补登场。这场胜利终结了利兹联的不败纪录，《卫报》报道。

利兹联率先破门

上半场，客队制造了数次危险机会。杰登·博格尔两次威胁到大卫·拉亚把守的球门，而在半场结束前，阿森纳门将扑出了加布里埃尔·古德蒙松的射门。主队方面，凯·哈弗茨在第21分钟获得机会，但他的头球直接打向了詹姆斯·特拉福德。

中场休息后，利兹联开局更为积极，并在第55分钟取得领先。古德蒙松沿左路推进后送出低平球传中，詹姆斯·贾斯廷完成破门。3分钟后，诺亚·奥卡福本可将客队优势扩大一倍，但他未能碰到博格尔的传球。

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八分钟内两粒进球

阿森纳在第62分钟扳平比分。诺尼·马杜埃凯传中后，本·怀特头球摆渡，里卡多·卡拉菲奥里将球送入特拉福德把守的球门。这是卡拉菲奥里本赛季在英超打入的第二球。

不久后，米克尔·阿尔特塔进行了三人换人，并派上吉马良斯。第70分钟，布卡约·萨卡和马丁·厄德高完成配合，德克兰·赖斯用脚后跟将球传到禁区线附近，这名巴西球员精准射入球门角落。比赛末段，厄德高和萨卡也各有机会，但比分没有改变。

阿森纳的控球时间占59%，并有6次射正，而利兹联有5次射正。伦敦球队的首发阵容中有5名英格兰球员，这是自1999年以来首次。

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