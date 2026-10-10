«Арсенал» на «Эмирейтс Стэдиум» победил «Лидс» со счётом 2:1 в матче Премьер-лиги, отыгравшись после пропущенного мяча. Решающий гол на 70-й минуте забил Бруно Гимарайнс, вышедший на замену за семь минут до этого. Победа прервала беспроигрышную серию «Лидса», сообщает The Guardian.

«Лидс» открыл счёт

В первом тайме гости создали несколько опасных моментов. Джейден Богл дважды угрожал воротам Давида Райи, а в конце тайма голкипер «Арсенала» отразил удар Габриэля Гудмундссона. У хозяев шанс был у Кая Хаверца, который на 21-й минуте пробил головой прямо в Джеймса Траффорда.

После перерыва «Лидс» начал играть активнее и вышел вперёд на 55-й минуте. Гудмундссон прошёл по левому флангу и отдал низовую передачу, которую Джеймс Джастин завершил голом. Через три минуты Ноа Окафор мог удвоить преимущество гостей, но не дотянулся до передачи Богла.

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Два гола за восемь минут

«Арсенал» сравнял счёт на 62-й минуте. После навеса Нони Мадуэке Бен Уайт сбросил мяч головой, а Риккардо Калафиори отправил его в ворота Траффорда. Это был второй гол Калафиори в Премьер-лиге в этом сезоне.

Вскоре Микель Артета провёл тройную замену, выпустив Гимарайнса. На 70-й минуте Букайо Сака и Мартин Эдегор разыграли комбинацию, Деклан Райс пяткой отдал мяч к линии штрафной площади, а бразилец точно пробил в угол ворот. В конце матча Эдегор и Сака также имели моменты, однако счёт не изменился.

«Арсенал» владел мячом 59% игрового времени и нанёс шесть ударов в створ ворот против пяти у «Лидса». В стартовом составе лондонцев вышли пять англичан — впервые с 1999 года.

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