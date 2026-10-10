Arsenal pokonał Leeds 2:1 na Emirates Stadium w meczu Premier League, odrabiając straty po straconym golu. Decydującą bramkę w 70. minucie zdobył Bruno Guimaraes, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych siedem minut wcześniej. Zwycięstwo przerwało serię meczów bez porażki Leeds, informuje The Guardian.

Leeds otworzyło wynik

W pierwszej połowie goście stworzyli kilka groźnych sytuacji. Jayden Bogle dwukrotnie zagroził bramce Davida Rai, a pod koniec pierwszej połowy bramkarz Arsenalu obronił strzał Gabriela Gudmundssona. Dla gospodarzy okazję miał Kai Havertz, który w 21. minucie uderzył głową prosto w Jamesa Trafforda.

Po przerwie Leeds rozpoczęło grę bardziej aktywnie i objęło prowadzenie w 55. minucie. Gudmundsson przedarł się lewą stroną i zagrał płasko, a James Justin wykończył akcję golem. Trzy minuty później Noah Okafor mógł podwyższyć przewagę gości, lecz nie sięgnął podania Bogle'a.

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Dwa gole w osiem minut

Arsenal wyrównał w 62. minucie. Po dośrodkowaniu Noniego Madueke Ben White zgrał piłkę głową, a Riccardo Calafiori skierował ją do bramki Trafforda. Był to drugi gol Calafioriego w Premier League w tym sezonie.

Wkrótce potem Mikel Arteta dokonał potrójnej zmiany, wpuszczając Guimaraesa. W 70. minucie Bukayo Saka i Martin Odegaard rozegrali kombinację, Declan Rice piętą podał piłkę na linię pola karnego, a Brazylijczyk celnie uderzył w róg bramki. Pod koniec meczu okazje mieli także Odegaard i Saka, jednak wynik się nie zmienił.

Arsenal był przy piłce przez 59% czasu gry i oddał sześć celnych strzałów wobec pięciu Leeds. W podstawowym składzie londyńskiej drużyny zagrało pięciu Anglików — po raz pierwszy od 1999 roku.

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