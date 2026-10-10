波兰拳手亚斯米娜·扎波托奇纳将于11月20日在美国与蝇量级无可争议世界冠军加布里埃拉·丰多拉在拳台相遇。比赛将在加利福尼亚州印第奥的Fantasy Springs赌场举行。据Interia Sport报道，四条冠军金腰带和《The Ring》头衔将成为争夺目标。

争夺无可争议冠军

扎波托奇纳以欧洲冠军身份迎战，此前战绩为10胜1负。她于2025年3月击败克洛伊·沃森，夺得欧洲冠军头衔，并在八个月后对阵朱斯廷·拉勒芒时成功卫冕。

在卫冕后，这位波兰运动员没有再进行比赛。据该媒体报道，她在寻找对手时遇到了困难。扎波托奇纳此前参加次蝇量级比赛，随后升至蝇量级。

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丰多拉是夺冠热门

丰多拉是保持不败的蝇量级无可争议世界冠军。她最近四场比赛均以击倒告终。Interia Sport援引的fightpost.co.uk网站指出，扎波托奇纳对这名美国拳手而言，可能会是比其近期对手更棘手的对手。

同一赛事的头条主赛预计将由阿马里·琼斯和迪昂德雷·佩特斯出战。

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