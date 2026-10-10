Polska bokserka Jasmina Zapotoczna 20 listopada zmierzy się w ringu z niekwestionowaną mistrzynią świata wagi muszej Gabrielą Fundorą w USA. Pojedynek odbędzie się w kasynie Fantasy Springs w Indio w Kalifornii. Jak informuje Interia Sport, stawką będą cztery mistrzowskie pasy oraz tytuł The Ring.

Walka o niekwestionowane mistrzostwo

Zapotochna przystępuje do pojedynku jako mistrzyni Europy z rekordem 10 zwycięstw i jednej porażki. Europejski tytuł zdobyła w marcu 2025 roku, pokonując Chloe Watson, a osiem miesięcy później obroniła pas w walce z Justine Lallemand.

Po obronie tytułu polska zawodniczka nie stoczyła żadnej walki. Według portalu miała trudności ze znalezieniem rywalki. Wcześniej Zapotochna rywalizowała w drugiej wadze muszej, a następnie przeszła do kategorii muszej.

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Fundora jest faworytką

Fundora jest niepokonaną niekwestionowaną mistrzynią świata wagi muszej. Jej ostatnie cztery pojedynki zakończyły się nokautami. Portal fightpost.co.uk, na który powołuje się Interia Sport, zaznaczył, że Zapotochna może okazać się dla Amerykanki trudniejszą rywalką niż jej niedawne przeciwniczki.

W walce wieczoru tej samej gali mają wystąpić Amari Jones i Deondre Pettus.

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