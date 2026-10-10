Польская боксёрша Ясмина Запоточная 20 ноября встретится на ринге с абсолютной чемпионкой мира в наилегчайшем весе Габриэлой Фундорой в США. Поединок состоится в казино Fantasy Springs в Индио, штат Калифорния. Как сообщает Interia Sport, на кону будут четыре чемпионских пояса и титул The Ring.

Бой за абсолютное чемпионство

Запоточная подходит к поединку в статусе чемпионки Европы с рекордом 10 побед и одно поражение. Она завоевала европейский титул в марте 2025 года, победив Хлою Уотсон, а восемь месяцев спустя защитила пояс в бою с Жюстин Лаллеман.

После защиты титула польская спортсменка не проводила боёв. По данным издания, у неё были трудности с поиском соперницы. Ранее Запоточная выступала во втором наилегчайшем весе, а затем перешла в наилегчайшую категорию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Фундора является фавориткой

Фундора является непобеждённой абсолютной чемпионкой мира в наилегчайшем весе. Её последние четыре поединка завершились нокаутами. Портал fightpost.co.uk, на который ссылается Interia Sport, отметил, что Запоточная может стать для американки более сложной соперницей, чем её недавние оппонентки.

В главном бою вечера того же турнира должны выступить Амари Джонс и Деондре Петтус.

Читай нас в