Японский волейболист Ран Такахаши после неофициального дебюта за «Богданку ЛУК Люблин» в Польше отметил атмосферу, которую создают местные болельщики. Как сообщает Interia Sport, 25-летний доигровщик принял участие в полуфинале товарищеского турнира Bogdanka Volley Cup против турецкого «Фенербахче».

Люблинская команда победила со счетом 25:21, 25:18, 25:18 и вышла в воскресный финал против PGE Projekt Warszawa. Такахаши открыл матч результативной атакой в первом розыгрыше.

Впечатления от Люблина

После игры японский волейболист сказал, что его впечатлили люблинские болельщики и совместное празднование команды с трибунами после матча. Он отметил, что болельщики в Японии ведут себя несколько иначе, и добавил, что ему нравится атмосфера толпы.

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Такахаши также рассказал, что чувствует себя комфортно в Люблине, поскольку, по его словам, многие поляки говорят по-английски. Волейболист уже посетил польский ресторан недалеко от дома и попробовал местные блюда, в том числе куриный суп с лапшой и вареники с картофелем и сыром.

Переход в польский клуб

До переезда в Польшу Такахаши несколько лет играл в Италии, а два последних сезона провел в японском клубе Suntory Sunbirds. Его переход в «Богданку ЛУК Люблин» подтвердили в мае. В новой команде он составит пару доигровщиков с Вильфредо Леоном.

Японец заявил, что хочет получать удовольствие от выступлений в польской лиге и Люблине, а также помогать команде побеждать каждую неделю и в каждом матче. По его словам, цель команды — завоевать все титулы.

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