日本排球运动员高桥蓝在波兰代表Bogdanka LUK Lublin完成非正式首秀后，称赞了当地球迷营造的氛围。据Interia Sport报道，这名25岁的主攻手参加了Bogdanka Volley Cup友谊赛半决赛，对阵土耳其的费内巴切。

卢布林队以25:21、25:18、25:18获胜，晋级周日对阵PGE Projekt Warszawa的决赛。高桥蓝在首个回合便以一次成功进攻为比赛揭幕。

对卢布林的印象

赛后，这位日本排球运动员表示，卢布林球迷以及比赛结束后球队与看台共同庆祝的场面令他印象深刻。他指出，日本的球迷行为方式略有不同，并补充说他喜欢人群的氛围。

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高桥蓝还表示，他在卢布林感到很自在，因为据他所说，许多波兰人会说英语。这位排球运动员已经去过家附近的一家波兰餐厅，并品尝了当地菜肴，包括鸡肉面汤以及土豆奶酪饺子。

转会至波兰俱乐部

在搬到波兰之前，高桥蓝曾在意大利效力数年，最近两个赛季则效力于日本俱乐部Suntory Sunbirds。他转会Bogdanka LUK Lublin的消息于5月得到确认。在新球队中，他将与维尔弗雷多·莱昂组成主攻搭档。

这名日本球员表示，他希望享受在波兰联赛和卢布林比赛的过程，同时帮助球队每周以及每场比赛都取得胜利。据他所说，球队的目标是赢得所有冠军。

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