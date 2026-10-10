环伦巴第自行车赛的参赛车手因赛道上发生一系列涉及车辆的事故、对安全问题提出抗议，将起跑推迟了五分钟。在组织者倒计时结束后，主车群仍停在原地。据《卫报》报道。

雷姆科·埃韦内普尔的声明

起跑前，比利时两届奥运冠军雷姆科·埃韦内普尔向观众发表了讲话。他表示，比赛期间发生了太多涉及车辆的事故，运动员不能再容忍自行车手受伤或死亡。

埃韦内普尔指的是英国自行车手芬利·塔林的死亡。芬利·塔林是Netcompany Ineos车手乔什·塔林的弟弟。芬利·塔林于8月14日在环葡萄牙自行车赛期间与一辆车辆相撞后死亡。

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车手协会的要求

本周早些时候，在Tre Valli Varesine比赛期间，托马斯·格洛格和马塞尔·坎普鲁比被一辆逆向行驶的警用摩托车撞倒。职业自行车手协会CPA表示，仅本周赛道上就发生了数起涉及车辆的事故。

CPA强调，自行车手以高速比赛且防护有限，因此在道路安全问题上依赖国际自行车联盟UCI和赛事组织者。该协会呼吁UCI确保赛事组织者承担责任，并采取措施提高安全标准。

五分钟后，主车群出发前往科莫。CPA指出，运动员并不想影响比赛进程，而是希望展现团结。自行车手补充说，他们尊重组织者，也希望为车迷而比赛，但最重要的是希望能安全回到亲人身边。

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