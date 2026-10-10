Uczestnicy wyścigu kolarskiego Giro di Lombardia opóźnili start o pięć minut, protestując z powodu problemów z bezpieczeństwem po serii incydentów z udziałem pojazdów na trasach wyścigów. Po odliczaniu organizatorów peleton pozostał nieruchomy. Poinformował o tym The Guardian.

Oświadczenie Remco Evenepoela

Przed startem do widzów zwrócił się belgijski dwukrotny mistrz olimpijski Remco Evenepoel. Oświadczył, że podczas wyścigów dochodzi do zbyt wielu incydentów z udziałem pojazdów, a sportowcy nie mogą dłużej godzić się z tym, że kolarze odnoszą obrażenia lub giną.

Evenepoel miał na myśli śmierć brytyjskiego kolarza Finlaya Tarlina, młodszego brata zawodnika Netcompany Ineos Josha Tarlina. Finlay Tarling zginął po zderzeniu z pojazdem podczas Tour of Portugal 14 sierpnia.

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Żądania stowarzyszenia kolarzy

Wcześniej w tym tygodniu Thomas Gloag i Marcel Camprubí zostali potrąceni przez policyjny motocykl jadący w przeciwnym kierunku podczas Tre Valli Varesine. Stowarzyszenie Zawodowych Kolarzy CPA oświadczyło, że tylko w tym tygodniu na trasach wyścigów doszło do kilku incydentów z udziałem pojazdów.

CPA podkreśliło, że kolarze rywalizują z dużą prędkością i mają ograniczoną ochronę, dlatego są zależni od Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI oraz organizatorów w kwestii bezpieczeństwa na drogach. Stowarzyszenie wezwało UCI do dopilnowania, aby organizatorzy zawodów wzięli odpowiedzialność i podjęli działania na rzecz podniesienia standardów bezpieczeństwa.

Po pięciu minutach peleton ruszył na trasę do Como. CPA zaznaczyło, że sportowcy nie chcieli wpłynąć na przebieg wyścigu, lecz zamierzali zademonstrować jedność. Kolarze dodali, że szanują organizatorów i chcą ścigać się dla kibiców, ale przede wszystkim pragną bezpiecznie wracać do swoich bliskich.

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