Велогонщики затримали старт Джиро ді Ломбардії на п’ять хвилин — The Guardian

Учасники велогонки «Джиро ді Ломбардія» на п’ять хвилин затримали старт, протестуючи через проблеми з безпекою після низки інцидентів за участю транспортних засобів на гоночних трасах. Після зворотного відліку організаторів пелотон залишився нерухомим. Про це повідомляє The Guardian.

Заява Ремко Евенепула

Перед стартом до глядачів звернувся бельгійський дворазовий олімпійський чемпіон Ремко Евенепул. Він заявив, що під час перегонів трапляється надто багато інцидентів із транспортом, а спортсмени не можуть і далі миритися з тим, що велосипедисти зазнають травм або гинуть.

Евенепул мав на увазі загибель британського велосипедиста Фінлея Тарлінга — молодшого брата гонщика Netcompany Ineos Джоша Тарлінга. Фінлей Тарлінг загинув після зіткнення з транспортним засобом під час Туру Португалії 14 серпня.

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Вимоги об’єднання гонщиків

Раніше цього тижня Томаса Глоага та Марселя Кампрубі збив поліцейський мотоцикл, який рухався у зустрічному напрямку під час Tre Valli Varesine. Об’єднання професійних велогонщиків CPA заявило, що лише цього тижня на гоночних трасах сталося кілька інцидентів за участю транспортних засобів.

У CPA наголосили, що велосипедисти змагаються на високій швидкості та мають обмежений захист, тому залежать від Міжнародного союзу велосипедистів UCI й організаторів у питанні безпеки доріг. Об’єднання закликало UCI домогтися, щоб організатори змагань взяли на себе відповідальність і вжили заходів для підвищення стандартів безпеки.

Через п’ять хвилин пелотон вирушив на дистанцію до Комо. У CPA зазначили, що спортсмени не хотіли вплинути на перебіг гонки, а прагнули продемонструвати єдність. Велогонщики додали, що поважають організаторів і хочуть змагатися для вболівальників, але передусім прагнуть безпечно повертатися до своїх близьких.

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