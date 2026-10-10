Участники велогонки «Джиро ди Ломбардия» на пять минут задержали старт, протестуя из-за проблем с безопасностью после ряда инцидентов с участием транспортных средств на гоночных трассах. После обратного отсчета организаторов пелотон остался неподвижным. Об этом сообщает The Guardian.

Заявление Ремко Эвенепула

Перед стартом к зрителям обратился бельгийский двукратный олимпийский чемпион Ремко Эвенепул. Он заявил, что во время гонок происходит слишком много инцидентов с транспортом, а спортсмены больше не могут мириться с тем, что велосипедисты получают травмы или гибнут.

Эвенепул имел в виду гибель британского велосипедиста Финлея Тарлинга — младшего брата гонщика Netcompany Ineos Джоша Тарлинга. Финлей Тарлинг погиб после столкновения с транспортным средством во время Тура Португалии 14 августа.

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Требования объединения гонщиков

Ранее на этой неделе Томаса Глоага и Марселя Кампруби сбил полицейский мотоцикл, двигавшийся во встречном направлении во время Tre Valli Varesine. Объединение профессиональных велогонщиков CPA заявило, что только на этой неделе на гоночных трассах произошло несколько инцидентов с участием транспортных средств.

В CPA подчеркнули, что велосипедисты соревнуются на высокой скорости и имеют ограниченную защиту, поэтому зависят от Международного союза велосипедистов UCI и организаторов в вопросе безопасности дорог. Объединение призвало UCI добиться, чтобы организаторы соревнований взяли на себя ответственность и приняли меры для повышения стандартов безопасности.

Через пять минут пелотон отправился по маршруту в Комо. В CPA отметили, что спортсмены не хотели повлиять на ход гонки, а стремились продемонстрировать единство. Велогонщики добавили, что уважают организаторов и хотят соревноваться ради болельщиков, но прежде всего хотят безопасно возвращаться к своим близким.

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