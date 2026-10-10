«Голден Стэйт Валькирис» вышли в финал WNBA — The Guardian

«Голден Стэйт Валькирис» обыграли «Лас-Вегас Эйсез» со счётом 87:77 в овертайме третьего матча полуфинальной серии WNBA в Лас-Вегасе и вышли в финал лиги. Команда завершила серию с действующими чемпионками со счётом 3:0 и добралась до решающей стадии лишь во втором сезоне в качестве клуба расширения, сообщает The Guardian.

Рывок в концовке матча

В четвёртой четверти «Валькирис» уступали 63:69, но совершили рывок 8:0. За 1 минуту 12 секунд до окончания основного времени Вероника Бертон вывела гостей вперёд — 71:69. Джеки Янг сравняла счёт за 26,6 секунды до сирены после передачи Челси Грей. Габби Уильямс не реализовала попытку из-под кольца за пять секунд до конца, а бросок Грей вместе с сиреной не достиг цели.

В овертайме «Голден Стэйт» набрал 12 очков против двух у соперниц и повёл 83:73 за 46,9 секунды до окончания дополнительного времени. Уильямс принесла команде восемь очков в овертайме, а всего завершила игру с 16 очками.

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Лидеры команд и соперник в финале

Самой результативной в составе «Валькирис» стала Кайла Торнтон — 18 очков и девять подборов. Тиффани Хейз и Киа Стоукс набрали по 11 очков. Стоукс реализовала все пять бросков с игры, сделала 10 подборов и противостояла в защите лидеру «Эйсез» Эйже Уилсон.

Уилсон набрала для «Лас-Вегаса» 21 очко и сделала 10 подборов, реализовав шесть из 19 бросков с игры. Грей записала в актив 17 очков, пять передач и шесть потерь, а Янг — 16 очков.

В финале «Валькирис» сыграют с «Атланта Дрим», которая также выиграла свою полуфинальную серию всухую, одолев «Нью-Йорк Либерти» 85:83. Первый матч финала запланирован на 17 октября в Сан-Франциско.

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