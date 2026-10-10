Валькірії Голден Стейт вийшли до фіналу WNBA — The Guardian

«Валькірії» Голден Стейт обіграли «Лас-Вегас Ейсез» із рахунком 87:77 в овертаймі третього матчу півфінальної серії WNBA у Лас-Вегасі та вийшли до фіналу ліги. Команда завершила серію з чинними чемпіонками з рахунком 3:0 і дісталася вирішальної стадії лише у своєму другому сезоні як клуб розширення, повідомляє The Guardian.

Ривок наприкінці матчу

У четвертій чверті «Валькірії» поступалися 63:69, але провели ривок 8:0. За 1 хвилину 12 секунд до завершення основного часу Вероніка Бертон вивела гостей уперед — 71:69. Джекі Янг зрівняла рахунок за 26,6 секунди до сирени після передачі Челсі Грей. Габбі Вільямс не реалізувала спробу з-під кошика за п’ять секунд до кінця, а кидок Грей разом із сиреною не влучив у кошик.

В овертаймі Голден Стейт набрав 12 очок проти двох у суперниць і повів 83:73 за 46,9 секунди до завершення додаткового часу. Вільямс принесла команді вісім очок в овертаймі, а загалом завершила гру з 16 очками.

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Лідерки команд і суперник у фіналі

Найрезультативнішою у складі «Валькірій» стала Кайла Торнтон — 18 очок і дев’ять підбирань. Тіффані Гейз і Кіа Стоукс набрали по 11 очок. Стоукс реалізувала всі п’ять кидків із гри, зробила 10 підбирань і протидіяла лідерці «Ейсез» Ейжі Вілсон у захисті.

Вілсон набрала для «Лас-Вегаса» 21 очко та зробила 10 підбирань, реалізувавши шість із 19 кидків із гри. Грей записала до активу 17 очок, п’ять передач і шість втрат, а Янг — 16 очок.

У фіналі «Валькірії» зіграють з «Атланта Дрім», яка також виграла свою півфінальну серію всуху, здолавши «Нью-Йорк Ліберті» 85:83. Перший матч фіналу запланований на 17 жовтня в Сан-Франциско.

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