Golden State Valkyries awansowały do finału WNBA — The Guardian

Golden State Valkyries pokonały Las Vegas Aces 87:77 po dogrywce w trzecim meczu półfinałowej serii WNBA w Las Vegas i awansowały do finału ligi. Zespół zakończył serię z broniącymi tytułu mistrzyniami wynikiem 3:0 i dotarł do decydującej fazy już w swoim drugim sezonie jako klub ekspansyjny, informuje The Guardian.

Zryw pod koniec meczu

W czwartej kwarcie Valkyries przegrywały 63:69, ale zanotowały serię 8:0. Na 1 minutę i 12 sekund przed końcem regulaminowego czasu gry Veronica Burton wyprowadziła gości na prowadzenie — 71:69. Jackie Young wyrównała na 26,6 sekundy przed syreną po podaniu Chelsea Gray. Gabby Williams nie trafiła rzutu spod kosza na pięć sekund przed końcem, a rzut Gray wraz z syreną nie wpadł do kosza.

W dogrywce Golden State zdobyło 12 punktów przy dwóch rywalek i prowadziło 83:73 na 46,9 sekundy przed końcem dodatkowego czasu. Williams zdobyła osiem punktów w dogrywce, a całe spotkanie zakończyła z dorobkiem 16 punktów.

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Liderki zespołów i rywalki w finale

Najskuteczniejsza w Valkyries była Kayla Thornton — 18 punktów i dziewięć zbiórek. Tiffany Hayes i Kia Stokes zdobyły po 11 punktów. Stokes wykorzystała wszystkie pięć rzutów z gry, miała 10 zbiórek i w obronie przeciwstawiała się liderce Aces, A’ji Wilson.

Wilson zdobyła dla Las Vegas 21 punktów i miała 10 zbiórek, trafiając sześć z 19 rzutów z gry. Gray zapisała na koncie 17 punktów, pięć asyst i sześć strat, a Young — 16 punktów.

W finale Valkyries zagrają z Atlanta Dream, która również wygrała swoją serię półfinałową bez straty meczu, pokonując New York Liberty 85:83. Pierwszy mecz finału zaplanowano na 17 października w San Francisco.

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