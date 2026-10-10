Zheng awansowała do finału WTA 1000 w Pekinie — Interia Sport

Chińska tenisistka Qinwen Zheng pokonała Belgijkę Elise Mertens w półfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:2, informuje Interia Sport. W finale Zheng zagra z Mirrą Andriejewą.

Napięty pierwszy set

Zheng przełamała podanie rywalki już w pierwszym gemie i objęła prowadzenie z przewagą jednego przełamania. W szóstym gemie Chinka miała okazję powiększyć przewagę: przy wyniku 4:1 i 30:0 była blisko podwójnego przełamania. Mertens utrzymała serwis, a następnie odrobiła przełamanie, wyrównując na 4:4.

Pod koniec pierwszego seta Zheng utrzymała podanie w gemie na przewagi. Nie doszło do tie-breaka: w 12. gemie Mertens przy piłce setowej trafiła w siatkę, dzięki czemu reprezentantka Chin wygrała partię 7:5.

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Kontrola w drugim secie

Na początku drugiej partii Zheng obroniła break point, po czym objęła prowadzenie 3:0. Następnie mistrzyni olimpijska kontrolowała przebieg spotkania i jeszcze raz przełamała serwis Belgijki. Mecz zakończył się w ósmym gemie drugiego seta.

Mertens awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Igą Świątek w ćwierćfinale — 7:6 (7:0), 6:3. Zheng przed meczem z Belgijką pokonała Elinę Switolinę.

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